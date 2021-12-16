Афины , , 18:47 — REGNUM Десятки воздушных рейсов были отменены или перенесены в Греции из-за сбоя радиолокационной системы страны, продолжавшегося более 2,5 часов, сообщает 16 декабря газета Efimerida ton Syntakton.

Экран радиолокатора ПВО Mil.ru

По утверждению газеты, вышла из строя система радаров, контролирующая все воздушное пространство Греции. Причиной аварии стали работы подрядчика в системе бесперебойного источника питания, в ходе которых загорелся электрокабель.

В результате вся радиолокационная система Греции отключилась на 90 минут. Инцидент произошел в 12:42 мск. При этом многие самолеты возвращались обратно, поскольку ни один греческий аэропорт не мог принимать авиарейсы.

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