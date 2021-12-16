Скопье, , 19:01 — REGNUM В Северной Македонии 16 декабря в результате обследования 2831 образца было выявлено 298 новых носителей коронавируса, 335 пациентов выздоровели. За сутки в стране скончались шесть пациентов с COVID-19, было выявлено еще четыре летальных исхода, произошедших ранее.

Археологический музей Македонии, Скопье Rašo

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 220 467 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7778, 207 238 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 5451.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает около 40 человек с коронавирусной инфекцией.

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