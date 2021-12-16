Кострома, , 19:13 — REGNUM Выплату «подъёмных» денежных средств в размере 500 тысяч рублей для врачей дефицитных специальностей в Костромской области продлили на 2022 год. Соответствующее решение 16 декабря приняли депутаты областной думы

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, эту меру поддержки регион ввёл в 2017 году. Деньги полагаются востребованным специалистам, устраивающимся работать в государственные медицинские организации в первый раз. Претендовать на выплаты могут врачи «скорой», участковые терапевты, педиатры, анестезиологи-реаниматологи, неонатологи, патологоанатомы, кардиологи, офтальмологи, отоларингологи, неврологи, хирурги, ревматологи, детские эндокринологи и урологи.

За время действия закона «подъемные» получили 24 врача. В 2022 году привлечь благодаря этой мере поддержки в регион планируется не менее 16 медиков. Всего в системе здравоохранения Костромской области занято около 8 тысяч врачей. Нехватка кадров по данным медицинского информационно-аналитического центра на середину октября оценивалась в 1160 специалистов.

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