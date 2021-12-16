Москва, , 18:41 — REGNUM Законность продления ареста обвиняемого в государственной измене бывшего журналиста Ивана Сафронова подтвердил 16 декабря Первый апелляционный суд общей юрисдикции, сообщает РАПСИ.

В зале суда Prokuror-kaluga.ru

Сегодня, 16 декабря, в суде рассматривалась апелляция, поданная защитой Сафронова на решение Мосгорсуда, который продлил обвиняемому арест до 7 января 2022 года. Вердикт вынесен сегодня в пользу суда предыдущей инстанции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сафронова арестовали 7 июля 2020 года по делу о госизмене.

Обвинение считает, что он шпионил в интересах Чехии, передавая спецслужбе республики составляющие гостайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.

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