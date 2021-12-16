Париж, 16 декабря, 2021, 19:17 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон 20 декабря проведет переговоры с главой Мали полковником Ассими Гоита, возглавляющим переходное правительство. В ходе встречи будут обсуждены несколько деликатных вопросов, в том числе потенциальное прибытие в западноафриканскую страну наемников из «ЧВК Вагнера», пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

Макрон и Гоита неоднократно разговаривали по телефону, но еще ни разу не встречались лично. Встреча состоится после нескольких месяцев дипломатической напряженности между Францией и Мали. Премьер-министр африканского государства Шогель Маиги раскритиковал Париж за завершение операции «Бархан», направленной против исламистских боевиков, сказав, что его страну «бросили». Макрон назвал «позором» слова малийского премьер-министра. Впоследствии Бамако начал сближение с Москвой в сфере борьбы с терроризмом, что еще сильнее ухудшило французско-малийские отношения.

Кроме того, важным вопросом на повестке являются выборы в Мали. На днях ЭКОВАС потребовало от малийских властей провести 27 февраля 2022 года всеобщие выборы, пригрозив ввести санкции.