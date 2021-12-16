Красногорск, 16 декабря, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Долги за поставленное тепло и низкая платежная дисциплина — основные проблемы для ресурсоснабжающих компаний по всей стране. «ТСК Мосэнерго», которая занимается теплоснабжением в ряде городов Московской области (в том числе в Химках, Электрогорске, Котельниках, Дзержинском и ряде др.) и обеспечивает тепловым ресурсом более 1 млн. жителей — не исключение.

Дарья Антонова ИА REGNUM Энергоресурсы

Теплая зима в наших широтах — вещь весьма относительная, так что уют в наших квартирах во многом зависит от нас самих. И не хотелось бы, чтобы энергетики были вынуждены экономить на ремонте или заставлять испытывать неудобства добросовестно оплачивающих счета простых жителей из-за безответственности должников.

«В этом году наша компания отмечает 10-летний юбилей, все последние годы приходится буквально биться за платежную дисциплину потребителей. Сбытовой блок является основным доходным подразделением компании. Во многом именно его усилиями обеспечивается приток денежных средств в «ТСК Мосэнерго», без которых невозможно гарантировать надежное теплоснабжение потребителей», — говорит начальник управления сбыта ООО «ТСК Мосэнерго» Дмитрий Триль.

Разумеется, пандемия и связанные с ней ограничения повлияли на работу ресурсников с потребителями. Почти год персонал сбытовых подразделений «ТСК Мосэнерго» работал в режиме удаленного доступа, посещение офисов было закрыто для потребителей, общение с ними осуществлялось в основном в удаленном формате — что потребовало серьезно перестроить весь привычный механизм взаимодействия с потребителями. «Тем не менее, в 2021 году удалось сохранить системность в операционной деятельности, несмотря на «ломаный» график и вынужденные из-за ограничений перерывы. При этом существенные корректировки деятельности наблюдались и в деятельности потребителей, муниципальных и региональных ведомств», — отметил представитель «ТСК Мосэнерго».

Борьба с долгами

Компания для решения проблем с должниками использует все предусмотренные законом механизмы — от судебных исков и лишения лицензий управляющих компаний до привлечения к субсидиарной и даже уголовной ответственности председателей ТСЖ, руководителей и владельцев компаний-должников. Тем не менее, на 1 ноября 2021 года долг только входящих в ТОП-10 предприятий-должников перед «ТСК Мосэнерго» превышает 2,7 млрд рублей. Основные должники — ресурсоснабжающие компании второго уровня (организации, покупающие у «ТСК Мосэнерго» тепловой ресурс для реализации его на территориях муниципальных районов), и управляющие организации в сфере ЖКХ.

Например, АО «Люберецкая теплосеть», которое было образцовым плательщиком до перехода на расчеты с населением через ООО «МосОблЕИРЦ», в конце 2019 прекратило платежи в адрес «ТСК Мосэнерго» и к концу 2020 года оказалась должником. Несмотря на то, АО «Люберецкая теплосеть» в марте 2021 предоставила график оплат на текущий год, он до сих пор не выполнен.

Еще один пример — задолженность ДМУП «ЭКПО» из подмосковного Дзержинского на начало зимы составила 774 млн руб. «После смены администрации в г. о. Дзержинский в мае 2021 г. рабочее взаимодействие было нарушено, долг растет, при этом протокольные поручения руководства области не исполняются. Ранее была подписана дорожная карта по передаче имущества в счет долга, но сроки мероприятий сорваны, график погашения не предоставлен. Нет понимания и по источникам погашения долгов», — говорит Дмитрий Триль.

Впрочем, такие примеры — скорее исключение, чем правило. Обычно руководством потребителя-должника, администрацией города, при поддержке Правительства Московской области и методологической помощи со стороны сбытового блока ООО «ТСК Мосэнерго» разрабатывается программа по погашению накопившейся задолженности и оптимизации взаимодействия по текущим платежам. Примером удачного сотрудничества с муниципалитетами являются подмосковные Котельники, где вместе с Правительством области уже реализуется комплекс мер по финансовому оздоровлению ситуации с долгами за тепло.

«Опыт взаимодействия в тех же Котельниках еще раз подтверждает, что если глава муниципального образования лично вникает и контролирует ситуацию, то процесс оплат как текущих платежей, так и возможной просроченной задолженности стабильный», — убежден Дмитрий Триль. Также «ТСК Мосэнерго» в ряде населенных пунктов перешло на прямые договоры с населением, купировав тем самым рост задолженности из-за недобросовестных управляющих компаний. Сегодня объем прямых договоров составляет порядка 100 тыс лицевых счетов. Усилия энергетиков не проходят даром — с 2017 года результаты деятельности в части собираемости денежных средств в «ТСК Мосэнерго» качественно выросли почти на 9,2%, темп прироста задолженности снижен на 45% относительно 2018 года. «Нам, оглядываясь на проделанную работу, критично важно не терять темп и расширять используемый в работе с должниками инструментарий», — уверен представитель «ТСК Мосэнерго».Должники и власть

Практика показала, что решить проблему долгов за тепло без участия властей невозможно. «Мы взаимодействуем как с руководством муниципалитетов так и Правительством Московской области». — отмечают в «ТСК Мосэнерго».Например, с января 2019 года формируются плановые задания по собираемости и погашению просроченной дебиторской для глав муниципалитетов, предприятия в которых должны нашей организации. Это не простая формальность — соблюдение исполнения этих заданий контролируется в еженедельном формате на уровне вице-губернатора Московской области. Однако, Межведомственная комиссия по долгам за потребленные энергоресурсы Московской области (МВК) под руководством профильного вице-губернатора, не раз подтверждавшая свою эффективность, с 2020 года из-за пандемии перестала проводиться в очном формате, что ограничило инструментарий прямого воздействия на должников и руководство муниципалитетов. «Многие вопросы, решение которых занимало буквально считанные дни, были вновь забюрократизированы и переложены в неэффективный инструмент переписки и согласования проведения встреч», — отметил Дмитрий Триль. В 2021 году по итогам большой работы с профильными министерствами Московской области удалось найти источники для погашения части долгов с помощью включения контрагентов-должников в профильные госпрограммы. Как итог — получены и перечислены субсидии по подмосковным Котельникам и Дзержинскому. Как отмечают в «ТСК Мосэнерго», впервые удалось получить оплату льгот жителей, находящихся на прямых договорах в Химках, год в год. Для решения проблем с долгами существенное внимание уделяется и внутренней операционной деятельности в «ТСК Мосэнерго». В том числе — вынесение в еженедельном режиме вопросов на рабочую группу по претензионно-исковой работе под руководством начальника управления сбыта с участием всех профильных подразделений «ТСК Мосэнерго»; работа с Правительством Московской области на площадках МВК, с руководством муниципалитетов по контролю исполнения плановых заданий по поступлению средств; контроль взаимодействия сбытовых подразделений филиалов компании с ООО «МосОблЕИРЦ» с целью своевременного урегулирования спорных вопросов и повышения собираемости платежей населения силами агента и т.д.Одновременно, помимо «кнута», используются и поощрения: «ТСК Мосэнерго» выбирает и награждает лучших потребителей как среди жителей многоквартирных домов, так и компаний. Разумеется, быстро проблема долгов не решается, по ряду муниципалитетов проблемы остаются. «Совместно с руководством области и муниципалитетов мы двигаемся по пути борьбы с недобросовестными потребителями, ведь отсутствие средств за поставленное тепло напрямую сказывается на надежности теплоснабжения, что особенно актуально сейчас, в ходе отопительного сезона», — подчеркнул Дмитрий Триль.