Хартум, 16 декабря, 2021, 19:14 — ИА Регнум. Вооруженные силы Судана развернули свои подразделения вдоль спорной границы с Эфиопией. Суданские военные заявили о взятии пограничного региона под свой полный контроль и заверили граждан в том, что они могут «спать спокойно». Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

1 декабря суданские войска объявили о ликвидации эфиопских военных частей и захвате поселения в спорном округе Эль-Фашага. Данный район на протяжении уже более чем десяти лет является дестабилизирующим фактором в отношениях между Суданом и Эфиопией.

Заявление об отправке войск к границе последовало за сообщениями о том, что 21 суданский солдат был убит и еще 30 ранены в результате вооруженных столкновений с эфиопскими войсками в Эль-Фашаге. После инцидента глава Судана генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан дал обещание, что его страна «не уступит ни дюйма» своей территории.