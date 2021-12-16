Анкара, 16 декабря, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл переговоры с основателем компании SpaceX Илоном Маском, сообщает 16 декабря турецкое агентство Anadolu.

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Переговоры проходили в формате видеоконференции.

Уточняется, что Маск и Эрдоган обменялись мнениями по вопросам беспилотных электромобилей, перспективам цифровой экономики, долгосрочных инвестиций и сотрудничество в космической сфере.

«Был затронут вопрос вывода ракетой-носителем SpaceX на орбиту Земли турецкого коммуникационного спутника TÜRKSAT 5-B, вслед за запущенным в январе текущего года спутником TÜRKSAT 5-A», — сообщает агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в Турции был зафиксирован крупнейший обвал курса турецкой национальной валюты — лиры.