Москва, , 18:49 — REGNUM Законопроект об организации местного самоуправления, внесенный в Госдуму, «безусловно правильный». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Роман Любарский («Единая Россия»).

Местное самоуправление Duma.gov.ru

«Безусловно, этот законопроект правильный. Он идет в развитие тех поправок к Конституции, которые были приняты. И я напомню, что у нас изначально с этой идеей выступил президент в послании к Федеральному собранию в 2020 году, — сказал Любарский. — Самая главная цель этого законопроекта — это повышение уровня ответственности местного самоуправления. И встраивания всего муниципального сектора в некую единую логику решений, принимаемых властью. В некую государственную повестку. Здесь достаточно много плюсов. Первый плюс — это то, что органы местного самоуправления становятся не двухуровневой системой, а единой. То есть мы уходим от формулы, когда идет бесконечное перераспределение полномочий между администрациями поселений и администрациями муниципальных районов и городских округов, и вводится единый стандарт полномочий для уровня поселения. Плюс достаточно важная норма, когда главы субъектов получают право высказывать свое мнение в связи с утратой доверия того или иного главы муниципалитета».

Как полагает Любарский, это очень важно, так как повысит эффективность управления муниципальным сектором.

«Но при этом всё, что касается выборов и формирования органов МСУ, остается так же, как и было. Данный закон вносит ясность, и он повысит эффективность работы на местах», — сказал Любарский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, положения законопроекта о местном самоуправлении внесены в Госдуму в рамках развития «понятия публичной власти».