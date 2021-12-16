Додома, , 19:13 — REGNUM Президент Танзании Самия Сулуху Хасан заявила, что готова объявить амнистию председателю оппозиционной «Партии за демократию и прогресс» («Чадема») Фриману Мбове, пишет танзанийская газета Mwananchi.

Заявление было сделано во время открытия собрания заинтересованных сторон, на котором обсуждался вопрос многопартийной демократии. Глава государства объявила о своей готовности снять обвинения с лидера оппозиции в ответ на запрос председателя Танзанийского демократического центра (TCD) Зитто Кабве. Он обратился с просьбой освободить Мбове, которому вместе с еще тремя членами «Чадема» предъявлено шесть обвинений, среди которых организация заговора, экономический саботаж и финансирование террористов.

«Демократия означает уважение верховенства закона. Когда вы нарушаете законы страны, вы проявляете неуважение, и правительство проявило неуважение по отношению к вам. Поэтому амнистии быть», — отметила президент.

Встреча, во время которой Самия Сулуху Хасан выразила свою готовность снять обвинения с Мбове, была проведена впервые совместно с представителями оппозиции и организаций гражданского общества с момента прихода президента к власти в марте этого года. «Чадема» бойкотировала данное собрание.

Глава государства призвала к созданию системы разумного диалога, согласованию позиций и совместного обучения для укрепления демократии в стране. Как утверждается, она готова забыть прошлые разногласия, вызванные неразвитостью демократии.