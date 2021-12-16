Нигерия, 16 декабря, 2021, 19:11 — ИА Регнум. Полиция штата Огун, Нигерия, арестовала церковного пастора Питера Тайво из Апостольской церкви Христа и его жену Элизабет Тайво за изнасилование 16-летней девушки, певшей в церковном хоре. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Полицейский Абимбола Ойееми сообщил, что жертва насилия сама обратилась за помощью. По ее словам, когда она пошла в церковь на репетицию хорового выступления, жена пастора позвонила ей и сказала встретиться с пастором в его кабинете, чтобы дать ей особое поручение. Как только девушка вошла в комнату, жена пастора заперла дверь снаружи, после чего пастор изнасиловал хористку.

После произошедшего Элизабет Тайво начала успокаивать девушку тем, что «теперь она женщина», а затем предупредила ее, чтобы она никогда никому не говорила о случившемся, иначе умрет.

Пастор вместе со своей женой были арестованы, признавшись в содеянном. В ближайшее время состоится слушание дела в суде.