Приштина, , 18:42 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 16 декабря посетил ТЭЦ «Косово Б» и «Косово А» в Обиличе.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик пообещал «разбиться в лепешку, но обеспечить устойчивые поставки электроэнергии» в Косово.

Курти сообщил, что справиться с энергетическим кризисом Косово будет сотрудничать с Албанией. Напомним, ранее в энергетическом кризисе оказалась Северная Македония, где заявили о намерении закупать уголь в Косово.

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