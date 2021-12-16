Приштина, Сербия, 16 декабря, 2021, 18:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 16 декабря посетил ТЭЦ «Косово Б» и «Косово А» в Обиличе.

KFOR Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик пообещал «разбиться в лепешку, но обеспечить устойчивые поставки электроэнергии» в Косово.

Курти сообщил, что справиться с энергетическим кризисом Косово будет сотрудничать с Албанией. Напомним, ранее в энергетическом кризисе оказалась Северная Македония, где заявили о намерении закупать уголь в Косово.