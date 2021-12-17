Москва, , 16:00 — REGNUM В королевской битве игры Free Fire появится эксклюзивная коллекция предметов от музыканта Slava Marlow. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе компании Garena.

Slava Marlow (Артём Готлиб) Скриншот видео в YouTube

Благодаря коллаборации игрокам из России и СНГ станут доступны костюмы, гаджеты и другие предметы от Slava Marlow «в пламенном стиле». На элементах экипировки будут нанесены надписи с отсылкой к стихотворению Михаила Юрьевича Лермонтова «Бой».

Как отмечают в пресс-службе, коллаборация стартует 17 декабря 2021 года в поддержку масштабного внутриигрового события «Битва Льда и Пламени», а уже 25 декабря пользователей ждёт «особый сюрприз». Подробности станут известны в ближайшее время в социальных сетях компании.

Ранее Garena уже сотрудничала с популярными артистами. Среди них были как российские исполнители (Элджей и Jah Khalib), так и зарубежные (KSHMR, Alok, Dimitri Vegas & Like Mike).

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