Кызыл, , 18:25 — REGNUM Глава Тувы Владислав Ховалыг назвал причину отравления воспитанников школы-интерната, из которой, по данным на сегодня, 16 декабря, госпитализированы 116 детей. Он подчеркнул, что предварительные итоги расследования возмущают.

Школьная столовая Poelidovolen.ru

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«Выясняется, что причина ЧП — преступная халатность взрослых. У работников ИП, которые поставляют питание для школы, подозревают стафилококк. Требую проверить, как они проходили медосмотр. Я уж не говорю о нарушениях гигиены в самой столовой. Контроль был слабым, — написал глава региона в своём Instagram. — Конечно, окончательные итоги подводить рано. Но если такой бардак вскрылся в интернате, к которым всегда предъявлялись повышенные требования в части охраны здоровья детей, то что тогда творится в обычных школах?»

Владислав Ховалыг отметил, что потребовал от министерства образования и Роспотребнадзора «по всей строгости провести начатые проверки во всех школьных столовых и на предприятиях, которые обеспечивают школы питанием».

«За малейшее нарушение санитарных правил наказывать ответственных лиц. Каждый должен осознать ответственность за жизнь детей. О результатах работы правоохранительных органов по ЧП пока говорить рано, но обязательно дойдем и до них. Столь вопиющий случай без последствий не останется», — отметил он.