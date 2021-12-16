Москва, 16 декабря, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Глава «Интерроса» Владимир Потанин сообщил журналистам, что его компания инвестирует один миллиард долларов в высокотехнологичные проекты. Ранее в 2021 году «Интеррос» создал венчурный фонд «Восход», ориентированный на поддержку высокотехнологичных стартапов. Сначала работа будет вестись на Дальнем Востоке, а после распространится на все регионы России. Как сообщает «Интерфакс», «Интеррос» намерен в ближайшие пять лет вложить в капитал фонда 10 миллиардов рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Потанин

Потанин напомнил, что его структура в последние несколько лет занимается активным развитием собственной цифровой повестки. «Интеррос» принимал активное участие в создании закона о цифровых финансовых активах. Кроме того, компания была в числе инвесторов, вложивших деньги в ряд глобальных цифровых платформ, самой известной из них стала Atomyze, которая будет работать в РФ, США и Швейцарии. Также «Интеррос» оказал поддержку созданию Центра изучения мозга и сознания в Сколково. Его частью стала создаваемая компанией лаборатория физики программируемых материалов нобелевского лауреата Константина Новоселова.

Сегодня бизнес, занимающийся вложениями в хай-тек, заходит на самых ранних этапах цепочки создания интеллектуальной собственности. Он заходит в фундаментальную науку, сказал Потанин. Глава «Интерроса» отметил, что имея некоторые естественные преимущества и прогрессивное регулирование, Россия претендует на лидерство в области цифровизации и хайтека.

Нередко можно слышать, что РФ не должна отставать от ключевых мировых держав по уровню развития цифровых технологий, отметил глава «Интерроса». Но ведь можно замахнуться на большее, уверен он. Россия вполне может стать лидером в области цифровых технологий. Она для этого располагает всем необходимым.

«Россия обладает большим потенциалом для развития цифровизации: у нас есть первоклассные программисты, основательная математическая школа, хорошее законодательство и передовой регулятор. Считаю, что Россия может обеспечить себе лидерство в цифровой экономике будущего», — резюмировал Потанин.