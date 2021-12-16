Претория, ЮАР, , 18:59 — REGNUM Суд города Претория постановил, что бывший президент ЮАР Джейкоб Зума должен быть возвращен в тюрьму. Как говорится в судебном заявлении, его условно-досрочное освобождение по медицинским показаниям было «незаконным». Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Также, согласно судебному решению, время, которое экс-президент провел вне тюрьмы, не должно быть засчитано в качестве его тюремного срока.

Зума получил 15 месяцев лишения свободы за неявку на слушание по делу о его причастности к коррупции во время своего президентского срока. 5 сентября бывший глава государства был освобожден по состоянию здоровья. Заболевание президента до сих пор остается неизвестным, однако есть сведения о том, что ему пришлось перенести операцию после того, как его заключили под стражу. Пресс-секретарь и адвокаты Зумы сообщили, что болезнь сделала его недееспособным, а тюремное заключение значительно ухудшило состояние здоровья. Решение о его возвращении в тюрьму будет обжаловано.

Бывший президент ЮАР сдался полиции в июле 2021 года. Его арест вызвал бурные протесты. Волнения стали причиной смерти более 300 человек.

Бывший лидер давал показания лишь один раз в ходе расследования. Он признался, что правительственные решения принимались в пользу интересов деловых кругов посредством коррупционных схем.

В настоящее врем Зуме грозит судебное разбирательство по делу о коррупции и мошенничестве, совершенных при заключении госконтрактов на покупку оружия в конце 1990-х годов.