Руанда, 16 декабря, 2021, 18:56 — ИА Регнум. Суд в руандийском городе Ньянза приговорил Игнасу Нкака и подполковника Жана Пьера Нсеканабо, двух бывших членов группировки повстанцев хуту Демократические силы освобождения Руанды (ДСОР), к 10 годам тюремного заключения. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Суд признал их виновными в членстве в террористической организации. Дело двух бывших повстанцев расследуется уже более двух лет. В 2018 году они были арестованы на границе между Угандой и Демократической Республикой Конго (ДРК) по подозрению в организации протестов с целью подрыва безопасности Руанды.

Им были предъявлены обвинения в совершении уголовных преступлений, в том числе в принадлежности к незаконной военной группировке, направленной на свержение руандийского режима и совершение геноцида. Суд признал их невиновными по предъявленным обвинениям. Хотя прокурор утверждал, что они относятся к руководству ДСОР, они не принимали какие-либо решения по составлению планов, направленных на подрыв безопасности Руанды.

Группа ДСОР признала свою причастность к совершению нескольких нападениий на Руанду в период с 1998 по 2012 год, в результате которых погибло большое число граждан и была сожжена их собственность.

Бывшие повстанцы ДСОР ранее обращались с просьбой освободить их, как это произошло с другими бывшими боевиками, которые вернулись в Руанду, а затем заняли должности в правительственных учреждениях или вооруженных силах.

Суд постановил, что Нкака и Нсеканабо не вернулись в Руанду по собственному желанию, как это было с другими боевиками. Судья сократил тюремный срок для повстанцев до 10 лет за сотрудничество с правоохранительными органами по делу, а также за предоставление важной информации службам безопасности о размещении повстанческих группировок в восточной части ДРК. Прокуроры настаивали на вынесении им пожизненного приговора.