Москва, 16 декабря 2021, 18:19 — REGNUM Принцип взаимности в двусторонних отношениях никто не отменял: на высылку из Германии двух сотрудников российского посольства последует ответ, заявила 16 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире RT DE.
Назвав «принцип взаимности в международных отношениях» «одним из действующих инструментов» в сегодняшних условиях, Захарова добавила:
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Напомним, германский канцлер Олаф Шольц назвал правильной «реакцию» Берлина на то, что российский гражданин был признан в Германии виновным по делу об убийстве. Под реакцией он подразумевает высылку двух российских дипломатов, о которой в Берлине заявили в день приговора.
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