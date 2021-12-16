Москва, , 18:19 — REGNUM Принцип взаимности в двусторонних отношениях никто не отменял: на высылку из Германии двух сотрудников российского посольства последует ответ, заявила 16 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире RT DE.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Назвав «принцип взаимности в международных отношениях» «одним из действующих инструментов» в сегодняшних условиях, Захарова добавила:

«Если в Берлине приняли такое решение, а мы понимаем, что решение суда было политизированным, оно не основывалось на рассмотрении реальных фактов, реальных данных, ещё и увязали его с высылкой российских дипломатов, значит, мы будем отвечать».

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Напомним, германский канцлер Олаф Шольц назвал правильной «реакцию» Берлина на то, что российский гражданин был признан в Германии виновным по делу об убийстве. Под реакцией он подразумевает высылку двух российских дипломатов, о которой в Берлине заявили в день приговора.

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