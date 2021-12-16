Подгорица, , 18:18 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа от ковида скончались два человека, зарегистрировано 187 новых случаев заражения, сообщил Институт общественного здравоохранения. Среди умерших младшему было 69 лет, старшему — 72 года.

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Общее количество смертей, связанных с инфекцией COVID-19 в Черногории с начала пандемии, составляет 2367.

Число активных случаев в стране — 1812.