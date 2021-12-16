Москва, , 18:17 — REGNUM Загруженность дорог Москвы второй день подряд достигает 9 из 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки» в четверг, 16 декабря.

Пробки в Москве. Москворецкая набережная Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно интерактивной карте, движение значительно затруднено в центре города, на вылетных магистралях, Бульварном, Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на отдельных участках МКАД.

В департаменте транспорта Москвы сообщают, что средняя скорость движения автомобилей в городе в настоящее время составляет 22 км/ч, автобусов — 28 км/ч.

Водителям рекомендовано при возможности воздержаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться городским общественным транспортом.

«В центральной части быстрей всего будет на метро. По вылетным магистралям в сторону области рекомендуем пользоваться автобусами или такси, которые едут по выделенным полосам. Городской транспорт работает штатно», — отметили в департаменте.

Согласно прогнозу «Яндекса», ситуация на столичных дорогах должна стабилизироваться к 22:00, когда пробки ослабнут до трёх баллов.