Приштина, Сербия, 16 декабря, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Министр экономики Косово Артане Ризновалы 15 декабря заявила, что в ближайшие три дня энергетическая ситуация в Косово усугубится: всего за два месяца были исчерпаны предусмотренные на год средства на закупку энергетических ресурсов (12 миллионов евро).

Цитата из к/ф «Выживший». Реж. Алехандро Иньярриту. 2015. США Холод

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, ситуация усугубилась из-за того, что один из блоков ТЭЦ «Косово Б» вышел из строя на 36 часов, а всего в Косово работает четыре таких блока.

Гражданам передали памятку по сбережению электроэнергии. Ожидается, что в январе 2022 года цены на электричество вырастут на 7% и будут составлять 6,75 евроцентов за киловатт-час.

14 декабря временно прекратилась подача электроэнергии в Приштину — свет погас даже в парламенте. Город стали топить мазутом.