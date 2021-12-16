Кызыл, , 18:18 — REGNUM В Туве увеличилось число отравившихся воспитанников школы-интерната. По данным на сегодня, 16 декабря, их уже 116. Об этом на своей странице Instagram сообщил глава региона Владислав Ховалыг.

Школьная столовая K-obr.spb.ru

«К счастью, тяжёлых нет, улучшается состояние даже у тех, у кого отравление оценивалось как средней тяжести. 30 ребятишек уже пошли на выздоровление. Все дети круглосуточно под медицинским контролем», — уточнил Ховалыг.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кызыле 13 декабря в инфекционную больницу с пищевым отравлением были госпитализированы 74 воспитанника школы-интерната №33. К 15 декабря число госпитализированных детей выросло до 103.

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