Кигали, , 18:54 — REGNUM Власти Руанды и Кении подтвердили регистрацию первых случаев заболевания новым вариантом коронавируса «Омикрон». Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

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Министерство здравоохранения Руанды заявило о выявлении шести случаев заражения. Это побудило правительство страны усилить меры по борьбе с пандемией, в том числе запретить работу ночных клубов и увеличить длительность карантина для приезжих иностранцев.

«Все прибывающие лица должны оставаться на карантине в течение трех дней в специально отведенном для этих целей отеле за свой счет», — говорится в постановлении руандийского правительства.

Напомним, что ранее от гостей Руанды требовали нахождения на самоизоляции в течение 24 часов.

По официальным данным, в восточноафриканской стране было зарегистрировано 100 763 случая заболевания COVID-19 и 1344 случая смерти от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в Руанде полностью вакцинировано 4,2 миллиона человек старше 18 лет, что составляет около 40% населения.

Кенийский министр здравоохранения Мутахи Кагве сообщил о выявлении трех случаев заражения «Омикроном». По его словам, среди госпитализированных доминирует «Дельта"-штамм коронавируса. Тем не менее, министр прогнозирует увеличение случаев заболевания «Омикроном» в ближайшее время.

«Это всего лишь вопрос времени, когда «Омикрон» станет доминирующим вариантом», — подчеркнул Кагве.

В Кении кампания иммунизации от COVID-19 продвигается медленнее, чем в Руанде. По официальным данным, в Кении полностью вакцинировано только 3,27 миллиона человек или 12% взрослого населения. Правительство планирует привить десять миллионов человек к концу этого года.

На днях ВОЗ внесла Кению в список стран с высоким риском заражения COVID-19. Кроме того, Высокий суд Найроби отменил правительственное постановление, ограничивающее для непривитых кенийцев доступ к государственным услугам и общественным местам, такие как парки, бары и рестораны.

В общей сложности в Кении было зарегистрировано 256 815 случаев заболевания COVID-19, из которых 5349 закончились летальным исходом.

Власти обеих стран в прошлом месяце приостановили прямые рейсы в ЮАР из-за возникновения нового варианта SARS-CoV2.