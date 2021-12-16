Москва, 16 декабря, 2021, 18:13 — ИА Регнум. На базе Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), расположенного в Благовещенске, начнётся обучение командиров тактического звена эксплуатации и боевому применению танка Т-14 и тяжёлой боевой машины пехоты Т-15 семейства «Армата», сообщает 16 декабря газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тяжёлая боевая машина пехоты (ТБМП) Т-15 на базе платформы «Армата»

С 2022 года курсанты ДВОКУ будут знакомиться как с устройством новой БМП, так и с тактикой их боевого применения.

По утверждению издания, решение о создании учебной базы для командиров боевых машин пехоты Т-15 «Армата» на базе Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) уже принято.

В следующем году в ДВОКУ должны появиться несколько специализированных учебных классов, где курсанты смогут ознакомиться как с танком Т-14, так и с созданной на его базе боевой машиной пехоты Т-15. Дополнительно курсанты ознакомятся со средней гусеничной боевой машиной пехоты Б-11 «Курганец».

Кроме того, прорабатываются изменения учебной программы училища с учётом особенностей новой боевой техники