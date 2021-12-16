Екатеринбург, , 18:11 — REGNUM Командование Центрального военного округа просят не поддаваться на требования снять барельеф Иосифа Сталина с фасада здания Окружного Дома офицеров в Екатеринбурге. С таким обращением выступил Свердловский обком КПРФ.

Иосиф Сталин



В тексте говорится, что партийцы приветствуют решение восстановить первозданный облик Окружного дома офицеров. «Просим Вас не поддаваться на провокации малочисленных групп антисоветчиков. Мы, как и большинство жителей Екатеринбурга, полностью поддерживаем Ваше решение о возврате барельефа И.В. Сталина на своё законное место», — сказано в обращении.

Также представители КПРФ обратились к авторам петиции, потребовавшим убрать барельеф. «Рекомендуем им изучить историю Окружного дома офицеров, который был заложен и построен в годы правления И.В. Сталина», — говорят партийцы. И считают, что требовать демонтажа части элементов этого здания могут только вандалы.

Также в тексте обращения особое внимание уделено перечислению заслуг Иосифа Сталина. Как сообщало ИА REGNUM, возрождённый барельеф на фасаде ОДО заметили 13 декабря. Его появление вызвало на Урале широкий резонанс.

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