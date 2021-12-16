Сантьяго, , 18:21 — REGNUM Сразу пять латиноамериканских стран стали победителями в различных номинации главной международной премией в области туризма World Travel Awards. Победители были объявлены 16 декабря.

Церемония награждения World Travel Awards Worldtravelawards.com

Ямайка получила два «туристических Оскара»: за лучшее в мире круизное направление, а также как лучший в мире регион для семейного отдыха. Перу также победило в двух номинациях: за ведущее культурное и кулинарное направления. Коста-Рика и Эквадор отличились благодаря экологическому туризму: Эквадор — за лучшее направление для эко-туризма, а Коста-Рика — за лучший в мире эко-отель. И, наконец, Чили шестой год подряд получает премию как ведущее направление приключенческого туризма.

Премия World Travel Awards была основана в 1993 в Лондоне, ежегодно она присуждается организациям, объектам или странам за выдающиеся успехи в области туризма и гостеприимства.

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