Новосибирск, , 18:10 — REGNUM В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 3793 пациентов, в том числе 48 детей. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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«В отделениях реанимации находится 341 человек, на ИВЛ — 58 пациентов», — уточняется в оперативном сообщении.

Всего в регионе сделано 3 190 633 теста на коронавирус.

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