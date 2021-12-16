Франкфурт-на-Майне, Германия, , 18:08 — REGNUM Европейский центральный банк значительно повысил свой прогноз по инфляции в странах еврозоны в 2021—2023 годах. Об этом сообщила на пресс-конференции 16 декабря глава регулятора Кристин Лагард.

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Прогноз по инфляции на 2021 год повышен с прежних 2,2% до 2,6%, на 2022 год — с 1,7% до 3,2%, на 2023 год — с 1,5% до 1,8%. В 2024 года, как ожидается, инфляция в регионе сохранится на уровне 1,8%.

Напомним, ранее сегодня ЕЦБ также повысил свой прогноз относительно роста экономики еврозоны по итогам 2021 года, но при этом понизил прогноз на 2022 год.

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