Санкт-Петербург, , 18:12 — REGNUM На севере Петербурга водитель, которого попытались остановить за непредоставление преимущества переходившим дорогу по нерегулируемом пешеходному переходу горожанам, наехал на двух инспекторов ДПС. Об этом происшествии 16 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Автомобиль остановили выстрелами по колесам Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

Всё произошло в тот же день в 11:40 мск у дома 19 по проспекту Просвещения. Наряд ДПС оставил за нарушение ПДД автомобиль Kia Optima под управлением 32-летнего местного жителя. В ответ на законные требования полицейских водитель оказал неповиновение, отказался предоставлять документы и уехал с места происшествия. При этом, начав движение, нарушитель совершил наезд на двоих инспекторов ДПС.

«Один из пострадавших полицейских в соответствии с законом «О полиции» применил табельное оружие для задержания правонарушителя, выстрелив по колесам. В результате водитель Kia был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства», — рассказали в полиции.

Пострадавшие сотрудники после оказания медпомощи продолжили службу.

«Материалы проверки по данному инциденту направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — подытожили в Главке МВД.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и Ленобласти