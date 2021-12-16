Кострома, 16 декабря, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Костромская областная дума утвердила меры поддержки для бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В 2022 году бизнес сможет воспользоваться пониженными налоговыми ставками. Если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, ставка снизится с 15 до 10%, если доходы — с 6 до 4%.

Предложение касается предпринимателей, занимающихся розничной торговлей непродовольственными товарами, перевозками, туризмом и гостиничным бизнесом, общепитом, дополнительным образованием, организацией конференций и выставок, развлекательных, оздоровительных, медицинских и бытовых услуг. Для получения льготы нужно будет выполнить два условия. Доходы от указанных видов деятельности должны составлять не менее 70% прибыли компании, численность сотрудников на 1 января 2022 года необходимо сохранить. На эти цели регион планирует затратить около 300 млн рублей.

«Пониженными ставками смогут воспользоваться более одной тысячи предпринимателей, сэкономив на уплате налога в среднем 40 тысяч в год», — прокомментировал председатель комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам заксобрания Олег Скобёлкин.

Кроме этого в регионе вводится льгота по налогу на имущество для владельцев недвижимости, сделавших 50% скидки арендаторам в период пандемии. Они смогут претендовать на снижение суммы налога на 20% по итогам 2021 года. При этом размер льготы не может быть больше, чем предоставленные скидки по аренде предпринимателям за период с 1 ноября по 31 декабря 2021 года.