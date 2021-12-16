Франкфурт-на-Майне, Германия, 16 декабря, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Европейский центральный банк повысил свой прогноз относительно роста ВВП стран еврозоны в 2021 году с прежних 5% до 5,1%. Об этом сообщила на пресс-конференции 16 декабря глава регулятора Кристин Лагард.

(сс) MPD01605 Европейский центральный банк

Прогноз роста экономики еврозоны на 2022 году, напротив, понижен — с прежних 4,6% до 4,2%. В 2023 году ожидается замедление рост до 2,9% в 2024 году — до 1,6%.

Лагард также сообщила, что ЕЦБ пересмотрел свой прогноз по темпам восстановления промышленного производства в еврозоне до уровня, который наблюдался до пандемии коронавируса. Ранее регулятор ожидал, что это произойдёт к концу текущего года, теперь же восстановление показателей прогнозируется не ранее I квартала 2022 года.

Как отметила глава ЕЦБ, в последнем квартале текущего года наблюдалось замедление экономической активности в странах еврозоны, а рост цен на энергоносители привёл к ускорению инфляции и негативно сказался на уровне потребления.