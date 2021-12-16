Флоренция, Италия, 16 декабря, 2021, 18:01 — ИА Регнум. 23-летний бразильский центральный защитник «Фиорентины» Игор Жулио попал в сферу интересов одного из клубов Тинькофф Российской Премьер-лиги. Об этом 16 декабря сообщило издание Transfers24hr в своем Twitter-аккаунте.

ФК «Краснодар»

Ранее издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что на бразильского футболиста претендовал «Краснодар». Однако клуб из Флоренции пока не намерен продавать перспективного защитника.

В текущем сезоне Игор Жулио принял участие в одиннадцати матчах за «Фиорентину» во всех турнирах. Во вчерашнем матче Кубка Италии с «Беневенто» защитник отметился результативной передачей.

Игор Жулио перешел в «Фиорентину» 1 июля 2021 года из «СПАЛа» за 5 миллионов евро. Текущее соглашение футболиста с «фиалками» рассчитано до конца сезона 2023/24.