Вашингтон, 16 декабря, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Американский певец Брюс Спригстин, написавший такие хиты, как Born in the U.S.A и Rosalita, продал свой каталог пластинок и издательские права студии Sony Music за $500 млн, сообщает 16 декабря Reuters.

Bill Ebbesen Брюс Спрингстин

Спрингстин является одним из последних исполнителей, который заключил сделку о продаже своего творчества. В сентябре компания Warner Music приобрела права на каталог Дэвида Боуи, а Боб Дилан в прошлом году продал более 600 песен компании Universal Music примерно за $300 млн.

В данный момент песни предлагают надежный, быстрорастущий поток доходов, подкрепленный успехом таких платформ, как Spotify и Apple Music. Эти сервисы отдают большую часть своего дохода правообладателям и должны выплачивать деньги каждый раз, когда звучит песня.

Ранее стало известно, что британская дизайнерская студия Hipgnosis, специализирующаяся на разработке обложек альбомов рок-групп, потратила в общей сложности более $2 млрд на покупку прав на хиты культовых исполнителей, включая Neil Young и Blondie.