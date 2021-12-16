Всеволожск, Ленинградская область, 16 декабря, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Суд в Ленинградской области поместил на два месяца в СИЗО бывшего председателя совета директоров «Леноблбанка» Александра Попова, которого подозревают в незаконном выводе 270 млн рублей. Об этом 16 декабря сообщили в пресс-службе суда.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

По предварительным данным, Попова подозревают в организации крупного мошенничества. За пять месяцев до отзыва лицензии у «Леноблбанк» организация выдавала кредиты. Накануне ареста следователи пришли с обысками по 30 адресам в Санкт-Петербурге и Москве.

«Постановлением Всеволожского городского суда Ленобласти от 16.12.2021 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении Попова А.В.», — говорится в сообщении.

Напомним, «Леноблбанк» стал первой кредитной организацией Ленобласти, у которой Центральный банк отозвал лицензию в октябре 2015 года. Решение о применении крайней меры воздействия было принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований и нормативных актов.