Рига, , 17:52 — REGNUM Первое в истории современной Латвии уголовное дело об обучении терроризму и распространении материалов, прославляющих терроризм, передано в суд. Об этом сообщило местное агентство LETA.

Нет терроризму!

Некий Рихардс Даугавиетис проходит по делу как главный обвиняемый за то, что собирал данные для совершения террористического акта и призывал к терактам. Согласно обвинению, мужчина искал в интернете информацию о взрывных устройствах и методах, применяемых в террористических атаках.

Обвиняемый также снял видео, в котором среди прочего говорил, что собирается совершить теракт в синагоге, и призывал других людей действовать схожим образом. Обвиняемый послал видео другим людям.

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до 7 лет.