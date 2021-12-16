Рига, , 17:50 — REGNUM В четверг, 16 декабря, национальный парламент Латвии поддержал новый законопроект об иммиграции, который предусматривает отказ от выдачи временного вида на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции в экономику страны. Об этом сообщил местный портал Delfi.

Паспорт негражданина Латвии А. Кузьмин

Сообщается, что новая редакция закона о статусе постоянного жителя Европейского союза в Латвийской Республике будет приведена в соответствие с директивой Совета Евросоюза. Так, из него исключены нормы, которые относятся к въезду и проживанию граждан стран ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии, а также членов их семей. Эти условия включены в отдельный законопроект.

Из нынешней редакции закона будут исключены пункты, которые предусматривали выдачу ВНЖ иностранцам, которые инвестировали в латвийскую экономику с помощью покупки недвижимости, беспроцентных государственных ценных бумаг или вклада в обязательства кредитного учреждения.

Подчеркивается, что те граждане других стран, которым уже выданы ВНЖ, смогут продолжать выполнять свои обязательства перед Латвией, чтобы сохранить за собой возможность претендовать на продление разрешения.

Также планируется выдавать постоянные ВНЖ только одного вида, принятого для всех стран ЕС.