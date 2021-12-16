Рига, , 17:48 — REGNUM Совокупный показатель заболеваемости коронавирусом Covid-19 в Латвии снова превысил рубеж в 500 случаев на 100 000 человек населения — 505 случаев. Об этом сообщил национальный Центр профилактики и контроля заболеваний.

Коронавирус. Дезинфекция Zoheir Seidanloo

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Всего 15 декабря 2021 года было сделано 11 563 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,1%. Из зарегистрированных лиц с ковид-диагнозом 493 человека, или 53%, не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 441 пациент был вакцинирован. С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 264 965 человек.

За прошедшие сутки в Латвии получены сообщения о смерти 11 больных коронавирусом. Из зарегистрированных умерших один был в возрасте от 50 до 59 лет, еще один — в возрасте от 60 до 69 лет, два — в возрасте от 70 до 79 лет, шесть — в возрасте от 80 до 89 лет и один — в возрасте от 90 до 99 лет.

Десять умерших, или 91%, не были вакцинированы против Covid-19 или не завершили курс вакцинации, а один был привит. За весь период пандемии в Латвии зарегистрировано 4 419 случаев смерти пациентов с коронавирусом.