Душанбе, 16 декабря, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Правительство Таджикистана рассчитывает в 2022 году на бюджетные поступления в размере более 33 миллиардов сомони (более $2,9 млрд), сообщает Азия-плюс.

401(K) 2012 Бюджет

«Это на 19,4% больше утвержденных доходов бюджета на 2021 год», — отмечает издание.

Сообщается, что в структуре доходов 62% приходится на налоги, 26% — на гранты и кредиты, 4,5% — на неналоговые поступления и 7,5% — на специальные средства бюджетных организаций.

Издание сообщает, что общий объем расходов госбюджета в следующем году установлен в размере свыше 33,6 миллиардов сомони (почти $3 млрд).

«Это на 19,5% больше утвержденных расходов госбюджета на 2021 год», — отмечается в публикации.

Также сообщается, что около 44% расходов госбюджета будут направлены на защищенные социальные сферы — образование, здравоохранение и социальную защиту населения.

«Среди других бюджетных отраслей и секторов большее получит топливно-энергетический комплекс — свыше шести милллиардов, около половины из этой сумму пойдет на достройку Рогунской ГЭС», — говорится в публикации.