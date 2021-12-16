Рига, 16 декабря, 2021, 17:45 — ИА Регнум. В декабре нынешнего года Госполиция Латвии в сотрудничестве с чешскими правоохранительными органами провела несколько обысков на территории своей страны, связанных с российским предпринимателем Аркадием Ротенбергом. Об этом сообщило местное издание rus.lsm.lv со ссылкой на пресс-службу полиции.

Yannick Gingras Полиция

Сообщается, что Латвией был получен запрос от чешской прокуратуры об общеевропейском расследовании уголовного дела, связанного с нарушением санкций и легализацией теневых капиталов. Согласно полученным данным, чешские правоохранительные органы подозревали в вышеупомянутых преступлениях некоего гражданина России, проживавшего в Чехии, и других лиц, которые как минимум с 2015 года и до самого последнего времени, проводя операции через банки в Чехии, намеренно нарушали международные санкции ЕС, введенные в рамках программы «Украина».

Возникли подозрения, что такие лица, проводя банковские операции в интересах предприятий, контролируемых Ротенбергом (на которого распространяются санкции), перечисляли ему средства и в страны ЕС, и в другие страны. Кроме того, им инкриминируют уклонение от налогов с предпринимательства, сделок с недвижимостью и с другого рода прибыли.

Пять обысков были проведены 8 декабря нынешнего года сотрудниками Госполиции Латвии с участием коллег из Чехии по адресам подозреваемых в Латвии, а также в банке. Изъята документация в бумажном и электронном виде, а также носители данных, предположительно содержащие ценную для чешских следователей информацию.