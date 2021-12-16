Нью-Йорк, США, 16 декабря, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Городской совет Нью-Йорка запретил использование природного газа в новых зданиях в рамках мер по переходу от ископаемого топлива к более чистым видам энергии, сообщает 16 декабря Reuters.

(сс) Pahudson Собор Святого Патрика в Нью-Йорке

Согласно заявлению совета, новые здания в крупнейшем городе США с населением в 8,8 млн человек должны будут использовать электричество для отопления и разогрева кухонных плит.

В ближайшем будущем новый закон не поможет снизить выбросы углекислого газа, поскольку старые здания не подпадают под указ совета, а в новых постройках в любом случае будет использоваться электроэнергия, вырабатываемая на ископаемом топливе. Однако в долгосрочной перспективе выбросы углекислого газа сократятся, поскольку штат планирует прекратить использование ископаемого топлива для производства электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден 8 декабря подписал указ, обязывающий федеральное правительство к 2050 году достигнуть нулевого уровня выбросов парниковых газов.

Напомним, что согласно «шокирующему прогнозу» Saxo Bank, в 2022 году миру придется отложить планы о революции в энергообеспечении в связи с инфляционной угрозой на фоне роста цен на сырьевые товары. Также экономика может не справится с нереалистичными сроками перехода к зеленой энергии. Чтобы заставить производителей обеспечить нужное количество ресурсов по разумным ценам, придется пожертвовать инвестиционной бюрократией. Пять лет уйдет на добычу нефти и десять лет на природный газ.

Авторы исследования ссылаются на международное энергетическое агентство, согласно которому, для достижения нулевых выбросов к 2050 году потребуется снизить потребление нефти и природного газа примерно на 29%, а к 2030 году — на 10% с последующим резким снижением. После того, как разработчики сократили добычу, цены на энергоносители выросли, а также подорожали промышленные металлы, необходимые для перехода к зеленой энергетике.