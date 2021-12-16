Санкт-Петербург, 16 декабря, 2021, 17:43 — ИА Регнум. 16 декабря агент 24-летнего бразильского флангового нападающего санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия сообщил, что его клиент не намерен покидать стан «сине-бело-голубых» в зимнее трансферное окно: «Нет, он останется. Он только приехал в Россию, и ему все нравится. Никто из европейских клубов по его трансферу не обращался», — цитирует Гарсию sports.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПФК ЦСКА Антон Заболотный и игрок ФК «Зенит» Клаудиньо

В текущем сезоне Клаудиньо принял участие в восемнадцати матчах за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Бразилец является одним из лучших игроков «Зенита» по системе гол+пас. По этому показателю Клаудиньо уступает лишь Артему Дзюбе (15 очков) и Сердару Азмуну (12 очков).

Напомним, что Клаудиньо перешел в «Зенит» в августа 2012 года из бразильского клуба «Ред Булл Брагантино». Санкт-петербургский клуб заплатил за трансфер футболиста 12 миллионов евро. Текущее соглашение нападающего с «сине-бело-голубыми» рассчитано од 30 июня 2026 года.