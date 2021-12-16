Нарьян-Мар, , 17:42 — REGNUM Депутаты Ненецкого окружного собрания одобрили проект бюджета на 2022 год. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе собрания, общий объём доходов региональной казны составит 20,6 млрд рублей, расходы — 22,6 млрд рублей, дефицит окружного бюджета в 2022 году составит чуть более 2 млрд рублей.

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«Бюджет сохранит социальную направленность, 50% всех расходов будут направлена на социальную сферу. На инвестпроекты предусмотрено 2,1 млрд рублей, в том числе более 800 млн рублей на строительство и приобретение жилья», — сообщили в ведомстве.

Глава НАО Юрий Бездудный на своей странице «Вконтакте» отметил, что впервые с 2019 года будет увеличена зарплата бюджетников.