Депутаты НАО приняли бюджет на 2022 год
Нарьян-Мар, 16 декабря, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Депутаты Ненецкого окружного собрания одобрили проект бюджета на 2022 год. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе собрания, общий объём доходов региональной казны составит 20,6 млрд рублей, расходы — 22,6 млрд рублей, дефицит окружного бюджета в 2022 году составит чуть более 2 млрд рублей.
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Бюджет
«Бюджет сохранит социальную направленность, 50% всех расходов будут направлена на социальную сферу. На инвестпроекты предусмотрено 2,1 млрд рублей, в том числе более 800 млн рублей на строительство и приобретение жилья», — сообщили в ведомстве.
Глава НАО Юрий Бездудный на своей странице «Вконтакте» отметил, что впервые с 2019 года будет увеличена зарплата бюджетников.
«В 2022 году мы продолжим строительство жилья и дорог. Не обделены вниманием социальные объекты. Среди наиболее значимых — реконструкция водоочистных сооружений и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в посёлке Искателей, реконструкция водовода в Нарьян-Маре, строительство школы-сада в посёлке Нельмин-Нос», — написал губернатор.