Брюссель, , 17:43 — REGNUM Украине в войне с Россией придётся пожертвовать огромным количеством жизней, сообщил 16 декабря журналистам украинский президент Владимир Зеленский, добавив, что вовсе не хочет этого.

Владимир Зеленский President.gov.ua

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Отметив, что верит в дипломатический формат переговоров с Москвой как эффективный способ урегулирования, он выразил мнение, что большая часть стран ЕС на словах поддерживает позицию Киева. При этом «все понимают, что цена будет очень высокой, но никто не понимает объём жертв и потерей жизни, никто этого не хочет».

Заявив, что «Украина точно этого не хочет», украинский лидер указал на численное превосходство российских вооружённых сил — «одной из самых мощных армий».

Зеленский «Мы точно понимаем, что если будет полномасштабная война, то будут тысячи, сотни тысяч, миллионы жертв, поэтому мы этого не хотим, как любой цивилизованный человек».

Затем он указал на то, что Украина не член НАТО, так что альянс не поможет в такой гипотетической войне.

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