Ярославская область, 17 декабря, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В последние годы спрос на отдых в России резко повысился. Этому способствовала и пандемия, которая дала стимул для развития внутреннего туризма. Появился особый интерес к отдыху и жизни в провинции. Некоторые российские сёла сделали ставку на развитие внутреннего туризма и стали использовать самые разные методы продвижения. Интернет пестрит сообщениями, как одно или другое село стало «самым красивым». Что это за звание? Кто оценивает, как проходит конкурс, где раздают такие титулы? Разберёмся в истории вопроса.

Вятское, здание пожарного депо

В нашей стране существует только одна организация, которая решает, достойно село или деревня называться самым красивым. Это Ассоциация «Самые красивые деревни и городки России», которая была организована в 2014 году. Ассоциация объединяет сельские населённые пункты и городки, обладающие выдающимся историко-культурным и природным наследием в целях содействия сохранению этого наследия и развитию внутреннего туризма. Присоединиться к Ассоциации могут сельские населённые пункты и городки с численностью населения до 30 000 человек, имеющие сильную связь с традициями и сельским укладом жизни и выраженное желание развиваться в соответствии с целями и задачами Ассоциации.

Вятское весной

Аналогичные ассоциации существуют и в других странах, которые объединены в Федерацию самых красивых деревень Земли. В настоящий момент в неё входят ассоциации Франции, Италии, Бельгии (Валлонии), Японии, Испании, Швейцарии, Китая, Канады и других. Российская организация является ассоциированным членом Федерации с правом использования бренда. Объединение сельских населённых пунктов даёт возможность вместе продвигать идею сельского туризма, создавать производство на основе местных традиций, организовывать новые рабочие места, развивать социальную инфраструктуру.

Первая «ассоциация самых красивых» появилась во Франции в 1982 году после выхода закона о децентрализации. Сегодня французская ассоциация насчитывает 164 населенных пункта, продвигая идею гармоничного сельского развития в триединстве принципов «Качество, известность и развитие». Самая многочисленная Ассоциация в Италии, она насчитывает 325 участников.

Российская Ассоциация пока не так многочисленна, но активно развивается. В начале декабря в её члены приняли 36-го и 37-го участника. Ими стали село Заозёрье и город Мышкин Ярославской области. Еще 24 населённых пункта прошли сертификацию и ожидают инаугурацию, около 200 сёл и городков готовятся к прохождению сертификации. Отбор участников очень строгий: нужно соответствовать десяти группам критериев и подтверждать статус каждые пять лет. По итогам отбора присваивается одна, две или три звезды. Максимальное количество звёзд имеют только два населенных пункта — село Вятское и город Суздаль.

Электромобиль в Вятском

Вятское Ярославской области — первый член Ассоциации «Самые красивые деревни и городки России». Им оно стало в 2015 году и почти год оставалось единственным: сложный отбор и жёсткие критерии не позволяли долгое время найти новых членов. Через пять лет, в 2020 году, Вятское прошло переаттестацию и подтвердило свой статус. В этом же году в Вятском открыли Штаб-квартиру организации.

«Вятское — первый участник нашей Ассоциации, открытие в селе Штаб-квартиры является логичным продолжением нашей работы. Помимо Штаб-квартиры в Вятском работает методический центр, где мы можем обучать претендентов на включение Ассоциацию, тому, каким критериям нужно соответствовать, как вести работу в сфере архитектуры, культуры, гастрономии, событийного туризма, — рассказал президент Ассоциации Александр Мерзлов. — В ближайших планах увеличить число участников Ассоциации до 100. Мы стали финалистами конкурса Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» с проектом «100 самых красивых деревень и городков». В настоящий момент мы прорабатываем с Ростуризмом процедуру совместной сертификации самых красивых деревень и городков, чтобы они могли пользоваться ресурсами нового нацпроекта о развитии внутреннего туризма».

Один из возможных форматов поиска новых членов Ассоциации — экспедиции, которые часто проходят при поддержке Россельхозбанка. Эти кампании дают возможность рассказать широкому кругу наших соотечественников о неизвестных и уникальных маршрутах. Все экспедиции начинаются или заканчиваются здесь же — в Вятском.

Экспедиция «Русский север»

«Столичный» статус ярославское село обрело не случайно. В первую очередь потому, что пример Вятского показателен для многих сотен тысяч сельских территорий: стараниями ярославского предпринимателя Олега Жарова и местных жителей в течение десяти лет старинное село фактически возродилось из руин.

Вятское

Сейчас Вятское включено в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь давно и основательно занимаются краеведческими исследованиями и возрождают местные традиции, а музеев в селе полтора десятка! Вятское — огуречная сторона, гастрономический бренд «Вятские соленые огурцы» известен не только в России, но и за рубежом. Ежегодно в селе проводятся фестивали «Провинция — душа России», идейным вдохновителем которого является оперная певица Любовь Казарновская, «Дни Некрасова в Вятском», приуроченный к 200-летию великого поэта Николая Некрасова. В поэме «Кому на Руси жить хорошо» Николай Алексеевич описал село Вятское в образе села Кузьминское.

Памятник Некрасову в Вятском

Село активно развивает международные связи и имеет зарубежных побратимов. Первым из них стал городок Семюр-ан-Брионне (Франция) — один из старейших членов французской Ассоциации самых красивых деревень и городков. Договора заключены с итальянским городком Дольчеаква и болгарским Брышлян.

О том, что Вятское является популярным брендом Ярославской области подтвердил директор департамента туризма Ярославской области Владимир Лысенко, выступая на 600-летнем Юбилее села, которое отметили в 2020 году.

«Село Вятское на сегодняшний день — это пример для всей индустрии гостеприимства, как нужно развивать территорию, как нужно работать с гостями и как нужно получать от этого огромное, большое удовольствие и делиться им со всеми, кто сюда приезжает, — сказал Владимир Лысенко. — Представляете, две девушки из Испании набрали в поисковике «самые красивые деревни России», приехали на Ярославский вокзал, таксист отвез их в Вятское, где они провели несколько дней, после чего уехали, не узнав, что такое Ярославль.»

Вятское

В Вятском говорят, статус самого красивого села — это мощный бренд, использование которого может дать ощутимый стимул экономическому развитию территории. После включения в Ассоциацию, количество туристов увеличилось с 60 000 до 120 000 человек в год. В последнее три года этот показатель прочно держится на отметке 300 000 человек в год.

Самое главное, изменилась жизнь в селе. Восстановление исторического облика и увеличение туристического потока способствовали развитию социальной инфраструктуры. Появились благоустроенные парковые места для отдыха и прогулок, новый фельдшерско-акушерский пункт, необычная аптека-музей «Ригла», центр народного творчества при Музее-Печатне.

Летняя сцена в Вятском

Подрастающее поколение принимает активное участие в жизни села. Учащиеся вятской школы работают волонтёрами на фестивалях и научных конференциях, которые проходят в селе, в каникулы получают первые навыки работы в Историко-культурном комплексе и проходят практику в музеях. Пример восстановления села Вятское стал темой научных работ, курсовых и дипломных работ в университете.

Статусом самого красивого в Вятском гордятся, и каждый житель привносит частичку своего труда в преображение села. Летом перед домами здесь вы увидите роскошные палисадники, а зимой здесь повсюду новогодние огоньки и затейливые украшения.

В Вятском есть свой конкурс за звание «самого красивого». Только здесь соревнуются дома, а их хозяев чествуют на больших праздниках два раза в год — летом и зимой. Вот так, стараниями людей и преображаются наши сёла.