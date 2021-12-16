Санкт-Петербург, , 17:43 — REGNUM Международный фестиваль клоунов «Лучшие клоуны мира», который пройдет с 16 по 19 декабря на арене Цирка на Фонтанке в Санкт-Петербурге, посвятят 100-летию со дня рождения Юрия Никулина. Об этом 16 декабря сообщается на сайте учреждения культуры.

Цирк на Фонтанке Дарья Драй © ИА REGNUM

Фестиваль организован Российской государственной цирковой компанией (Росгосцирк) — правопреемницей Союзгосцирка, где Юрий Никулин работал почти 50 лет. Как уточнили в Росгосцирке, помимо празднования важной даты для истории отечественного цирка, организаторы хотят показать зрителям, как развивается оригинальное искусство сегодня.

На манеже Цирка на Фонтанке выступят как иностранные клоуны: Дэвид Ларибле (Италия), дуэт «Пакуин мл. и Анхело» (Мексика), Глейстон Гинер — клоун «БУБИ» (Бразилия), ATAI Show (Киргизия). Так и российские именитые артисты: клоунское трио «Стэп & Джаз» под руководством Сергея Просвирнина, клоунесса Ольга Скрипачева, комический дуэт «Franke & Franke», клоунский дуэт «Джемелли», клоунское трио «Без носков», клоун Эркин Саралаев и многие другие. Длительность представления составит 2,5 часа с одним антрактом.

Напомним, посетить цирк в условиях пандемии может зритель, имеющий при себе не только билет, но и сертификат о пройденной вакцинации от COVID-19 или перенесенной болезни, либо медицинский отвод от вакцинации против коронавируса.