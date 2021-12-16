16 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили сообщение агентства Bloomberg о том, что Федеральное сетевое агентство Германии считает, что решение по поводу «Северного потока — 2» не будет принято в первой половине 2022 года.

Оксана Переможенко, , 18:16 — REGNUM Федеральное сетевое агентство Германии считает, что решение относительно «Северного потока — 2» не будет принято в первой половине 2022 года. Об этом 16 декабря сообщило агентство Bloomberg.

Лютые холода Цитата из к/ф «Сияние». Реж. Стэнли Кубрик. 1980. США, Великобритания

По информации источника, в немецком регуляторе заявили, что в первой половине 2022 года решения по Nord Stream 2 не будет. При этом не уточняется, что понимается под «решением» — имеется ли в виду сертификация оператора трубопровода.

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах: Klymenko Time и «Новое издание». Многие отметили, что подобные новости влияют на стоимость газа на европейском рынке. Иные также добавили, что хуже в случае отсрочки запуска СП-2 может быть только Европе.

«Нехай (пусть. — О. П.) мёрзнут европейцы», — иронизирует Андрей.

«Мерзни, мерзни, волчий хвост…» — добавил Alexandr Sergeevich.

«Я думаю, Газпром с такими ценами уже отбил всё, что вложил в этот газопровод. И потирает руки в ожидании сверхприбылей. Приползут сами, надо дождаться первых морозов», — пишет Oleg.

«К морозам через недельку-то передумают», — смеется «Ю».

"Чем дольше не запускается СП-2, тем быстрее он окупается», — отметил 75 754 Константин.

«У РФ аплодисменты! Цены растут!» — отреагировал В. А.

«Дай Бог, чтобы потом проработал еще 50 лет, и наши отношения с ФРГ поддерживали также хорошо», — добавил Алексей М.

Газопровод «Северный поток ‑ 2» © Nord Stream 2. Igor Kuznetsov

«$2500 цена на газ уже через неделю. «Как раз холода идут. Посмотрим», — написал Тони М.

«Тю, а они не сами себе разве яму роют!?» — задался вопросом MIXO.

«От подобных сообщений цена на газ в Европе постоянно увеличивается. От чего Россия (Газпром) только богатеет. Ведь все эти дополнительные деньги идут в Россию в качестве оплаты за газ. Газпром уже официально объявил о том, что в связи с постоянным увеличением цены на газ в Европе он уже окупил все издержки, связанные со строительством «Северного потока — 2». От постоянного откладывания запуска СП-2 страдает сама Европа (прежде всего, Германия), но никак не Россия. Затягивая сертификацию СП-2 Германия стреляет себе в ногу, а может быть, и в голову», — отметил Александр Р.

«Такое ощущение, что они этими заявлениями специально цену поднимают, точно Газпром проплатил», — иронизирует Валерий.

«Мне кажется, когда газ будет $3000, даже поляки и украинцы начнут умолять его запустить», — предположил I U.

«США это тоже выгодно. Отправляют в Азию свой сжиженный газ по баснословным ценам. Ну, а Европа, если ума нет, пусть мычит. Про Украину вообще молчу», — отреагировала Анжелика.

«На биржах будет реакция точно!» — написал R Ro.

«Счастливой зимы европейцам», — смеется «Kіевлянинъ».

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

"Миллер, наверное, аплодирует стоя», — шутит Андрей.

«Холода закончатся, цена на газ снизится, тогда и можно уже запускать», — добавил Владимир Л.

«Счастливо мёрзнуть тогда и удачных космических цен на газ», — пошутил Сергей С.

«Газпром сердечно благодарит своих западных партнёров!!!» — с сарказмом написала Eugenia T.

«А РФ свое получит, не по продаже объемов, так по цене. Ну пусть дальше телятся. Кому от этого хуже?» — подытожил один из комментирующих.

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