Таллин, , 17:38 — REGNUM Правительство Эстонии решило с 31 декабря до утра 2 января приостановить действие ограничения на работу развлекательных и иных заведений, чтобы люди смогли отметить наступление Нового года. Об этом сообщила канцелярия кабинета министров страны.

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Прежний режим ограничений, вызванных эпидемией коронавируса COVID-19, вернется 2 января 2022 года.

«Штамм «Oмикрон» пришел в Эстонию и быстро распространяется. Поэтому правительство не может отменить ограничение на работу заведений до 23 часов на постоянной основе», — пояснила премьер-министр Кая Каллас.

Однако, добавила она, «эпидемия коронавируса для многих стала сложным временем, и мы понимаем огромное желание людей празднично проводить старый год и встретить новый. Это исключение — знак признательности всем жителям Эстонии, которые вели себя ответственно и привились».

Премьер призвала всех отмечающих новогодние праздники вести себя ответственно, чтобы обезопасить себя и окружающих. «Очень важно при первой возможности получить также бустерную дозу вакцины, что, как показывают исследования, очень повышает защиту от штамма «Омикрон», — добавила премьер-министр.