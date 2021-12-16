16 декабря 2021 | Время чтения 8 мин

На примере Москвы, которая зависит от поверхностных источников водоснабжения, которые формируются, в частности, на территории Московской области, ученые из Института водных проблем показывают, к каким антропогенным нагрузкам приведет приватизация государственных земель, входящих во 2-й пояс зон санитарной охраны

Игорь Свирин, , 19:53 — REGNUM В Госдуме находятся на рассмотрении поправки (ФЗ № 1 260 569−7) к Земельному кодексу о приватизации государственных земель, входящих во 2-й пояс зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения. По оценкам Росреестра, в целом по стране во 2-м поясе ЗСО находится около 1,5 млн земельных участков. А в Подмосковье данные участки составляют 35% всей площади области. По настоящее время запрет на приватизацию распространяется на основные водоемы Московской, Тверской и Смоленской областей, Поволжья и Сибири. По оценкам экспертов, доходы регионов от продажи участков могут составить около 100 млрд рублей.

Москва-река покрыта льдом Дарья Антонова © ИА REGNUM

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что продажа земли не создает дополнительных рисков загрязнения источников питьевого водоснабжения, поскольку соблюдение требований санитарного законодательства не зависит от вида права на земельный участок. Однако российские ученые оговаривая, что сам факт нахождения земли в частной собственности не обязательно должен привести к деградации водных и околоводных экосистем, указывают на то, что последующее за приватизацией вовлечение данных территорий в хозяйственный оборот влечет за собой существенные риски.

О последствиях, к которым может привести поспешное принятие поправок к Земельному кодексу, читайте в аналитической записке, подготовленной научным руководителем Института водных проблем РАН, чл.-корр. РАН Виктором Даниловым-Данильяном и зам. директора Института водных проблем РАН к.г.н. Владиславом Поляниным.

О проекте Федерального закона «О внесении изменения

в статью 27 Земельного кодекса Российской Федерации»

Проект Федерального закона в представленном варианте снимает запрет на ограничения, связанные с оборотом (оформление в частную собственность, купля-продажа и проч.) земельных участков в пределах 2-го пояса ЗСО источников питьевого водоснабжения.

Данная инициатива неизбежно приведёт к негативным последствиям в отношении санитарно-экологического благополучия водоисточников (прежде всего водосборной территории р. Москвы выше п. Рублево), вόды которых поступают к водозаборам Западной и Рублевской станций водоподготовки.

Москва-река (сс) Ludvig14

В общем случае сам факт нахождения земли 2-го пояса ЗСО в частной собственности не является обязательным условием деградации водных и околоводных экосистем. Решающим фактором для этого является режим земле‑ и водопользования в пределах 2-го пояса. Последний предназначен для выполнения двух основных функций:

1) выполняет буферную роль в отношении потоков загрязняющих веществ, поступающих с водосбора, препятствуя их попаданию в водотоки: инфильтрация в почву, задержка в естественных понижениях рельефа, вымораживание, испарение, окисление, абсорбция, депонирование в тканях растений и проч.;

2) реализует функции самоочищения в самих природных водах (если все-таки загрязнения туда попали) за счет естественных природных процессов (фотохимическое окисление, биологическое окисление, сорбция на взвешенных веществах и последующее осаждение, разбавление, растворение, фильтрация высшей водной растительностью, депонирование в тканях водных растений и проч.).

Снятие ограничений и оформление частной собственности на землю неминуемо повлечет за собой интенсификацию «развития территорий»: строительство жилых и производственно-складских зданий, дорог, объектов инфраструктуры и проч.

Почему это негативно отразится на водоисточнике? Прежде всего пострадает первая из указанных функций: за счет сокращения природных компонент окружающей среды (дренирование заболоченных участков, сведение естественной растительности, уменьшение площадей с естественным покрытием и ненарушенными почвами, снижение биоразнообразия) снизится буферная роль водосбора, т. е. способность задерживать загрязнения. Кроме того, за счет увеличения площади труднопроницаемых поверхностей (крыши, дороги, асфальтовые покрытия) и автотранспортной нагрузки увеличатся сами потоки (объемы) загрязняющих веществ и скорости их поступления в водные объекты.

Вторая функция также пострадает, поскольку загрязнения увеличатся за счет диффузного стока с поверхности водосбора и произойдет уменьшение способности к самоочищению «на подступах» к водным объектам. В воду будет поступать больше загрязнений, и, как следствие, сами водные объекты станут справляться с очищением хуже.

Москва-река Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следует понимать, что отмена ограничений, предусмотренная в проекте ФЗ, предлагается на фоне беспрецедентного ослабления санитарного законодательства (сокращение границ зон санитарной охраны и послабления в режиме землепользования в их пределах), которое началось с 2000-х годов и продолжается до сих пор. В качестве одного из последних примеров можно привести совместное распоряжение мэра Москвы и губернатора Московской области 2019 г. (№1705-ПП/970/44 от 17.12.2019 г. ), когда было «отменено» действие ряда основополагающих документов, защищавших источники питьевого водоснабжения г. Москвы.

Возможно, что в границах (и площадях), которые устанавливали отмененные документы для 2-го пояса, ограничения в оформлении земель в частную собственность, предусмотренные п. 14 ст. 27 Земельного кодекса, были излишни. Но это не оправдывает их отмену безо всякого к тому обоснования. Нужно их не отменять, а разумно зонировать (предварительно научно обосновав) режим землепользования внутри этих границ, сохранив защищенность экосистем от деградации и исключив дальнейший рост рисков формирования новых путей и потоков загрязняющих веществ. Можно было бы выделить внутри 2-го пояса несколько подзон и, только убедившись в достаточной защищенности, переходить к корректировке 27 ст. Земельного кодекса РФ.

В настоящих условиях (для источников питьевого водоснабжения г. Москвы):

— границы сокращены в десятки раз (отмена документов советского периода);

— указанный выше пункт влечет автоматическое снятие запрета на сброс сточных вод, предусмотренного в границах 2-го пояса ЗСО ст. 44 Водного кодекса РФ, на значительной территории безо всякой ответственности и с негативными последствиями для качества воды водных объектов;

— в единственно оставшемся документе для Москворецкого водоисточника СП 2.1.4.2625−10 [1]границы ЗСО устанавливаются невнятным образом, и однозначно определить их на местности, исходя из текста документа, не представляется возможным;

— сами проекты ЗСО могут разрабатываться кем угодно «лоскутно-кусочным» способом, а не целиком для всего водоисточника;

— и, наконец, на этом фоне предлагается рассматриваемым проектом ФЗ отменить запрет на ограничения земель, входящих в ЗСО, в обороте.

Москва-река (сс) Alexxx1979

Еще раз отметим, что в явном виде идет существенное ослабление санитарного законодательства (выражается как в сокращении площадей, относящихся ко 2-му поясу ЗСО, так и к смягчению режимов землепользования на оставшейся территории).

Это происходит безо всяких на то оснований в условиях усиления антропогенной нагрузки, неулучшения качества воды в водных объектах и экологической ситуации на водосборной территории водоисточников в целом. Все это создает предпосылки к:

— дальнейшей деградации водных объектов и снижению биоразнообразия;

— дальнейшему повышению рисков ухудшения их санитарно-экологического состояния и качества воды;

— снижению надежности водоснабжения;

и идет вразрез:

— с целями устойчивого развития, установленными ООН (с Целью 6: «Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех» и отчасти с Целью 15: «Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия»);

— с положениями документов стратегического планирования РФ.

Аргументы, приводящиеся в Пояснительной записке к предлагаемому проекту ФЗ в пользу поступления в бюджет Московской области более 4 млрд рублей ежегодно, являются крайне односторонними. В случае ухудшения экологического состояния и надежности водоснабжения многомилионного города, у которого нет альтернативного водоснабжения, компенсационные затраты на восстановление водных объектов в перспективе превысят все существующие выгоды, не считая того факта, что вернуть в исходное состояние многие природные объекты будет, скорее всего, просто невозможно.

Питьевая вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Например, общий объем финансового обеспечения Региональной программы г. Москвы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства на 2019−24 гг. превышает 3,6 млрд рублей, в том числе реконструкция только двух прудов-отстойников Тушино 1 и Тушино 2 (для очистки поверхностного стока с относительно небольшой части городской территории) обойдется городскому бюджету в более чем 1,62 млрд рублей.

В качестве другого аргумента авторы приводят строительство многочисленных жилых и нежилых объектов капитального строительства в пределах 2-го пояса ЗСО (стр. 4 Пояснительной записки к предлагаемому законопроекту), при этом ничего не говорится о количестве нарушений санитарного и природоохранного законодательства, которое было выявлено природоохранными и надзорными органами за те же самые годы (в примере — 1980−2010 гг.).

Таким образом, соглашаясь с тезисом о том, что форма собственности на землю по сути не влияет на экологическое состояние водоисточников (точнее, не должна влиять в условиях хорошо проработанного законодательства и налаженного механизма строгого контроля за его исполнением), рассматривая проблему во всей ее полноте, следует подчеркнуть, что проект ФЗ предлагается в условиях растущей антропогенной нагрузки на водоисточник, стимулирует продолжение такой нагрузки в неконтролируемых пределах на фоне неприемлемой ситуации (детальностью проработки документов, прозрачностью принципов установления границ, обоснованностью достаточности отдельных положений с точки зрения предотвращения загрязнений) с санитарным законодательством в целом.

Научный руководитель Института водных проблем РАН

чл.-корр. РАН В.И. Данилов-Данильян

Зам. директора Института водных проблем РАН

к.г.н. В.О. Полянин

[1] На основании постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2022 года!

На сегодняшний день неизвестно:

— будет ли принят какой-либо документ взамен;

— каким образом в новом документе (если все-таки он появится) будут определяться границы 2-го пояса ЗСО и режимы хозяйственной деятельности в их пределах.